Schwer verletzt nach Zimmerbrand in Giesing

Am Dienstagmorgen ist es in der Bacherstraße zu einem Brand in einem Einzimmerappartement gekommen. Der Bewohner erlitt dabei schwerste Brandverletzungen und wurde umgehend in eine Münchner Klinik eingeliefert.

Eine Anwohnerin hatte zuvor Rauch sowie einen stechenden Geruch nach verschmortem Plastik aus einem Fenster im Erdgeschoss wahrgenommen und daraufhin die Integrierte Leitstelle verständigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits dichter, schwarzer Rauch sichtbar. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Parallel dazu wurden weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie gebracht und von Rettungskräften ambulant versorgt.

Hinter dem Gebäude entdeckten die Einsatzkräfte den schwer verletzten Wohnungsbewohner auf einem Gartenstuhl sitzend. Sofort wurde er medizinisch erstversorgt. Ein nachalarmierter Notarzt intensivierte die Behandlung, sodass der Patient schnellstmöglich in den Schockraum einer Klinik transportiert werden konnte.

Nach wenigen Minuten meldete der Angriffstrupp: „Feuer aus“. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde das Gebäude anschließend entraucht. Alle angrenzenden Wohnungen wurden auf mögliche Schäden kontrolliert.

Zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr derzeit keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.