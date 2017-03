Schwere Brandstiftung in Grünwald – Rentnerin zündet Bettzeug an

München, 27.03.2017. Am Sonntag, 26.03.2017, um 08.55 Uhr, bemerkte ein 42-jähriger Münchner aus Grünwald am Fischerwinkel, dass in einer dortigen Erdgeschosswohnung einer 87-jährigen Rentnerin Rauch aus der Wohnung drang. Geistesgegenwärtig klingelte er im gesamten Haus und verständigte alle Hausbewohner. Anschließend sah er durch das Fenster einer Erdgeschosswohnung die 87-jährige Rentnerin, die noch ein Streichholz in der Hand hielt.

Über die Terrassentür gelangte der 42-Jährige in die Wohnung und brachte die verwirrte Frau ins Freie.

Es stellte sich heraus, dass die Rentnerin sowohl im Kinderzimmer als auch im Schlafzimmer Bettzeug angezündet hatte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Personen wurden nicht verletzt. In der Wohnung der 87-Jährigen brannten drei Zimmer komplett aus.