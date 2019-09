Schwerer Unfall auf der Autobahn A95

In den frühen Morgenstunden verunfallte ein Audi auf der A95 stadtauswärts, in dessen Folge ein Mensch starb und ein weiterer schwer verletzt in ein Krankenhaus musste. Die ersten Anrufer meldeten kurz vor zwei Uhr morgens, dass ein Fahrzeug auf der Autobahn, in Fahrtrichtung Garmisch einen Unfall hatte. Zudem meldeten mehrere Anrufer, dass der PKW in Flammen stand.

Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr, sowohl aus der Stadt München und den umliegenden Ortschaften wurden zur Einsatzstelle disponiert. Die ersteintreffenden Einsatzfahrzeuge bestätigten den Brand und meldeten zudem zwei schwer verletzte Männer, die beide aus dem Unfallwagen geschleudert wurden. Einem Unfallopfer benötigte sofort Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese blieben aber im Laufe der Behandlung erfolglos. Der zweite Insasse wurde von Mitarbeitern des Rettungsdienstes und einem Notarzt kurz vor Ort untersucht und die nötigen Behandlungen eingeleitet. Zügig transportierten sie den Patienten in den Schockraum einer Münchner Klinik zur weiteren Untersuchung und Behandlung. Währenddessen sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehren die Unfallstelle, die sich sowohl auf die Autobahn, aber auch auf die unmittelbar daneben liegenden Staatsstraße 2065 erstreckte. Beide betroffenen Strecken wurden komplett gesperrt. Das in Brand stehende Fahrzeug konnte zügig gelöscht werden. Da einer der beiden Insassen an den Unfallfolgen verstarb, bestellte die Polizei noch an den Unfallort einen amtlich bestellten Gutachter. Bis zum Abschluss der Ermittlungen und der Unfallaufnahme sind beide Streckenabschnitte bis mindestens acht Uhr gesperrt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, auch Straßeneinrichtungen wurden beschädigt. Eine Schadenssumme kann derzeit nicht genannt werden.