Schwerer Verkehrsunfall auf der A99

Ein Unfall am 10.10.2018, auf der A99, Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor dem Aubinger Tunnel, führte zu einer stundenlangen Sperrung der Autobahn. Am Nachmittag ereignete sich ein Unfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Autotransporter. Dabei wurde der 50-jährige Fahrer des Transporters in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.

Nachdem sich die Rettungskräfte mühsam durch den stehenden Verkehr den Weg gebahnt hatten, wurden bei der Ankunft am Unfallort zeitgleich mehrere Maßnahmen durchgeführt. Schon als die Erstversorgung des verunfallten Fahrers durchgeführt wurde, leiteten weitere Einsatzkräfte die technische Rettung mit zwei hydraulischen Rettungssätzen ein. Zudem wurden Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt und der Brandschutz sichergestellt. Auch eine Voranmeldung für den Schockraum eines Krankenhauses und die Alarmierung des Rettungshubschraubers (ITH) Christoph München liefen in den ersten Minuten an. Bereits nach 20 Minuten war der schwer verletzte und eingeklemmte Fahrer des Autotransporters befreit und wurde durch einen Notarzt vor Ort stabilisiert und intensiv versorgt. Zügig wurde er an den ITH übergeben und durch ihn in einen Schockraum zur weiteren Versorgung transportiert.

Der Sohn des Verletzten, der in einem weiteren Transporter den Unfall mit ansehenmusste, wurde durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes in eine Münchner Klinik transportiert und im weiteren Verlauf durch das Kriseninterventionsteam betreut. Nach der Unfallaufnahme wurde die Einsatzstelle geräumt, auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und nach Abschluss Maßnahmen durch die Polizei für den Verkehr wieder freigegeben.Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei, die Höhe des Sachschadens kann nicht genannt werden.