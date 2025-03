Schwerer Verkehrsunfall – Lkw durchbricht Mittelleitplanke

Am Montagmittag ist es auf dem Mittleren Ring zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden verletzt. Fünf Pkw und ein Lkw wurden beschädigt.

Gegen 13.40 Uhr kam ein Lkw auf dem Petuelring in Fahrtrichtung Westen aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mittelleitplanke. Etwa 30 Meter der Fahrbahnabtrennung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Erst nach etwa 100 Metern kam das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn kurz vor dem Tunnelportal zum Stehen. Fünf Pkw wurden dabei beschädigt. Die Lkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Pkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Verletzten wurden durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in Münchner Kliniken transportiert.

Da der Kraftstofftank des Lkw beschädigt wurde, ergossen sich große Mengen Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München verhinderten eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs auf der Fahrbahn. Außerdem stellten sie den Brandschutz sicher. Ein umgeknickter Laternenmast wurde durch die Feuerwehr umgelegt und entfernt. Anschließend wurde die Unfallstelle mit Verkehrswarnschildern abgesichert. Ein Spezialfahrzeug eines Entsorgungsunternehmens nahm den ausgetretenen Kraftstoff auf.

Aufgrund der Straßensperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Unfallursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können vonseiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.