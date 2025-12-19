Schwimmen, Saunieren, Eislaufen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel

Die M-Bäder bieten ihren Badegästen auch an Feiertagen einen Ort für sportliche und erholsame Stunden. Für alle Bäder gelten an den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester folgende Öffnungszeiten:

Heiligabend, Mittwoch, 24. Dezember

Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion sind bis 14 Uhr geöffnet.

1.Weihnachtstag, Donnerstag, 25. Dezember

Es gelten die für Donnerstag üblichen Öffnungszeiten.

2. Weihnachtstag, Freitag, 26. Dezember

Es gelten die für Freitag üblichen Öffnungszeiten.

Silvester, Mittwoch, 31. Dezember

Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion sind an Silvester bis 14 Uhr geöffnet.

Neujahr, Donnerstag, 1. Januar

Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion sind an Neujahr von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

An Heiligabend, Silvester sowie an den Feiertagen ist in allen Saunen und Schwitzbädern gemischter Betrieb.

Infos zu den M-Bädern, zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf www.swm.de/baeder.