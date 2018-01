Schyrenplatz: Wertstoffcontainer in Vollbrand

München, 09.01.2018. Drei Wertstoffcontainer sind in der Nacht durch einen Brand vollständig zerstört worden. Ein Mitteiler rief vom Baldeplatz in der Integrierten Leitstelle München an und meldete ein Feuer beim, auf der anderen Seite der Isar gelegenen Schyrenbad. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptfeuerwache sah bei der Anfahrt über die Wittelsbacherbrücke bereits die brennenden Container.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen drei der fünf Behälter in Flammen. Sofort löschte der mit schwerem Atemschutz ausgerüstete Trupp die Tonnen mit einem CRohr ab. Ein neben den Containern geparkter Pkw war durch den Brand augenscheinlich nicht beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unbekannt.