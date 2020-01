SCOOBY! – Bundesweiter Kinostart: 14. Mai 2020

Das erste animierte Scooby-Doo-Abenteuer für die große Kinoleinwand ist da! In Spielfilmlänge erleben wir die noch nie zuvor erzählte Geschichte über die Anfänge von Scooby-Doo und das größte Geheimnis in der Karriere der Mystery Inc.

„SCOOBY!“ verrät, wie die Freunde Scooby und Shaggy sich zum ersten Mal trafen und wie sie sich mit den jungen Detektiven Fred, Velma und Daphne zur berühmten Mystery Inc. zusammenschlossen. Jetzt, da Hunderte Fälle gelöst und Abenteuer zusammen bestritten wurden, stehen Scooby und die Gang vor ihrem größten Rätsel aller Zeiten: Eine geheimnisvolle Verschwörung plant, den Geisterhund Cerberus auf die Welt loszulassen. Während sie darum kämpfen, die „Bellokalypse“ aufzuhalten, entdeckt die Bande, dass Scooby ein geheimes Vermächtnis und eine große Bestimmung hat, die größer ist, als sich irgendjemand hätte vorstellen können.

Die Sprecherrollen der Originalversion von „SCOOBY!“ übernehmen Kiersey Clemons („Bad Neighbors 2“, TV-Serie „Angie Tribeca – Sonst nichts!“) als Dee Dee, Zac Efron („Greatest Showman“, „Bad Neighbors“-Franchise) als Fred, Will Forte („Booksmart“, TV-Serie „The Last Man on Earth“) als Scooby-Doos bester Freund Shaggy, Jason Isaacs („Harry Potter“-Filme, TV-Serie „The OA“) als der berüchtigte Dick Dastardly, Ken Jeong („Crazy Rich“, „Hangover“-Trilogie) als Dynodog, Tracy Morgan („Was Männer wollen“, TV-Serie „30 Rock“) als Captain Caveman, Gina Rodriguez („Deepwater Horizon“, TV-Serie „Jane the Virgin“) als Velma, Amanda Seyfried („Mamma Mia!“-Filme, „Ted 2“) als Daphne, der zweimalige Oscar-Kandidat Mark Wahlberg („The Fighter“, „Departed – Unter Feinden“) als Blue Falcon, und Frank Welker („Transformers“-Franchise) als Scooby-Doo.

„SCOOBY!“ wird inszeniert von Tony Cervone, der eine Annie Award Nominierung für „Space Jam“ erhielt und zweimal für einen Emmy zu seiner Arbeit an „Duck Dodgers“ nominiert wurde.

Der Film wurde von Pam Coats und Allison Abbate produziert. Als Ausführende Produzenten agieren Adam Sztykiel, Charles Roven, Richard Suckle, Jesse Ehrman, Dan Povenmire und Chris Columbus.

Das Drehbuch stammt von Adam Sztykiel und Jack C. Donaldson & Derek Elliott und Matt Lieberman, die Geschichte ist von Matt Lieberman und Eyal Podell & Jonathon E. Stewart, basierend auf den von Hanna-Barbera Productions entwickelten Charakteren.

Der Film startet am 14. Mai 2020 in den deutschen Kinos, den Verleih übernimmt Warner Bros. Pictures Germany, a divison of Warner Bros. Entertainment GmbH.