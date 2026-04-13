Sechs Tatverdächtigen nach Brandstiftung in Untergiesing festgenommen

Am Montag, 13.04.2026, gegen 02.00 Uhr, bemerkte eine Zeugin einen Brand auf einer Baustelle in der Nähe des Kolumbusplatzes und verständigte deshalb den Polizeinotruf 110.

Durch die eintreffenden Streifen konnte ein Brand an einer Baumaschine festgestellt und gelöscht werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten insgesamt sechs jugendliche Tatverdächtige angetroffen und kontrolliert werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier männliche Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, um eine 16-jährige, weibliche Tatverdächtige mit niederländischer sowie bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit, ebenfalls mit Wohnsitz in München, sowie einem 15-jährigen, männlichen Tatverdächtigen mit österreichischer und türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Die Jugendlichen wurden wegen vorsätzlicher Brandstiftung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hebenstreitstraße, Plattnerstraße, Humboldtstraße, Nockherstraße und Kolumbusplatz (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.