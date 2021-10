Sehnsucht nach Stille – ein Konzert für Cello und Klavier in St. Stephan München-Sendling

Wer sich am Sonntagabend besinnen und zur Ruhe kommen möchte, ist in St. Stephan München-Sendling (Zillertalstr. 47) genau richtig. Am 14.11.2021 erklingt dort um 18 Uhr ein Konzert mit Stephan Rieckhoff (Cello) und Michael Proksch (Klavier).

Unter dem Titel „Sehnsucht nach Stille“ sind eigene Kompositionen des Pianisten Michael Proksch zu hören, die in der Seele tief berühren. Die Titel sind Programm: Kommen Sie mit auf eine Reise in die Natur und „hören“ Sie „Die Farben des Oktobers“ den „Sommer am See“ oder schweben sie zusammen mit der Musik „Himmelwärts“.

Birgit Bernhard gibt zwischen den Stücken meditative Impulse. Wer zum Beispiel wissen möchte, welche Fragen man dem Vollmond stellen kann, ist ebenfalls herzlich zum Konzert eingeladen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind freundlich erbeten. Einlass ab 17.30 Uhr, kein Einlass nach Beginn. (Info unter: www.stephaner-kirchenmusik.de)

Michael Proksch wurde 1958 in Dresden geboren und ist dort aufgewachsen. Er studierte Klavier an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“. Nach versuchter „Republikflucht“ wurde er 18 Monate in DDR- Haftanstalten inhaftiert, bis er durch die Bundesrepublik Deutschland freigekauft wurde. Michael Proksch vervollständigte seine Klavier- und Kompositionsstudien in Genf, München und Berlin.

Seine Erlebnisse hat er in dem Buch „Und plötzlich waren wir Verbrecher“ verarbeitet, das im Deutschen Taschenbuch Verlag erschienen ist.

Er lebt heute als freiberuflicher Komponist, Pianist und Klavierlehrer in München.

Stephan Rieckhoff wurde 1953 in Plochingen bei Stuttgart geboren. Nach seinen Lehrjahren bei André Navarra in Detmold und Prof. Christoph Henkel in Freiburg im Breisgau nahm er an verschiedenen Meisterkursen teil. Bereits als 23-jähriger engagierte ihn Paul Angerer in dessen Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim als Solocellist. Zwei Jahre später wurde er Mitglied der Cellogruppe des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter der damaligen Leitung von Rafael Kubelik, wo er sechs Jahre lang blieb. Begegnungen mit Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovich, Sergiu Celibidache, Werner Thomas-Mifune und anderen prägten wesentlich seine Ideen zu Musikauffassung und Pädagogik. Stephan Rieckhoff konzertiert in verschiedenen Besetzungen im In- und Ausland.

Birgit Bernhard veröffentlicht in diesem Jahr ihren sechsten „Adventskalender der Gegensätze“, der sich großer Beliebtheit erfreut. Von ihr stammt auch das Buch „Zwei Freunde im Schnee“, das als Hörbuch mit Klaviermusik von Michael Proksch erschienen ist.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die am Konzerttag geltenden Corona-Regeln

3-G-Nachweis ist erforderlich

Während des Konzertes besteht Maskenpflicht

Sonntag, 14.11.2021, 18 Uhr

Pfarrkirche St. Stephan, Zillertalstr. 47, München-Sendling (U6 Partnachplatz)

„Sehnsucht nach Stille“ – ein Konzert für Cello und Klavier mit Kompositionen von Michael Proksch

Stephan Rieckhoff (Cello), Michael Proksch (Klavier), Birgit Bernhard (Texte)

Eintritt frei, Spenden erbeten, 3-G-Nachweis erforderlich