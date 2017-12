Seiler & Speer live am 21.07.2018 beim Open Air im Maierhof Benediktbeuern

Ja, es geht weida! Bernhard Speer hat sich nach seinem Unfall zurückgemeldet und sich auf der SEILER UND SPEER Website mit persönlichen Worten an seine Fans und Freunde gewandt. Wir freuen uns, dass er auf dem besten Weg der Genesung ist und wir hiermit den ersten Termin in Bayern ankündigen können – das Austro-Pop Duo aus dem Komiker und Schauspieler Christopher Seiler und dem Filmemacher Bernhard Speer kommt am 21.07.2018 für ein Open Air in´s Kloster Benediktbeuern.

Und weida?

Der Titel ihres am 7. April veröffentlichten Albums war aufgelegt, die Herangehensweise jedoch eine andere als beim Vierfach-Platin-Vorgänger. „Die meisten Songs sind während der letzten zwei Jahre entstanden und wurden jetzt nochmals mit der Band aufgearbeitet“ erklärt Christopher Seiler, „Das erste Album ist ja wirklich rein aus Spaß entstanden. Was nicht heißt, dass uns dieses jetzt keinen Spaß gemacht hat, im Gegenteil, aber die Herangehensweise war schon professioneller“.

Zumal die dem Kult-Duo auch live stets zur Seite stehende „MeliBar Combo“ um „Kapellenmeister“ und Produzent Daniel Fellner in dieser Form ja erst nach Erscheinen des Debüts zusammengestellt wurde. Mittlerweile aber – gemeinsam mit dem „Seiler und Speer Hardchor“ – eine unkaputtbare Einheit darstellt. „Natürlich rückten wir durch die vielen Konzerte sehr eng zusammen, künstlerisch wie menschlich. Bühnenerfahrung hatte ich davor auch schon, aber mit einer Band ist das nochmal was anderes“ fährt Seiler fort, erläutert aber auch einen ihm wichtigen Nebenaspekt des ständigen Tourens: „Ich habe die ruhigen Momente mehr zu schätzen gelernt. Ruhe ist mittlerweile ein Luxus, den man dann auch wirklich bewusst genießt“.

Gut so, denn mit Erscheinen des neuen Album war die Ruhezeit fürs Erste wohl wieder vorbei. Vorab angekündigt wurde „und weida?“ von der Single „I Was Made“. Ja, der Refrain ist in englisch, der Song live-erprobt, der Videoclip in bester SEILER UND SPEER-Tradition: ein herrlicher Bubenspaß. Darüber hinaus überrascht der Longplayer mit einer breiten Palette, was sowohl die musikalische Ausrichtung als auch die Texte betrifft. Aber „wir machen uns da keine Gedanken über Stile oder Genres. Ich persönlich mag kein Schubladendenken. Eine CD gehört ja auch ins Regal und nicht in die Schublade“. Und außerdem: „Was rauskommt, kommt raus. Uns ist nur Ehrlichkeit wichtig. Und wer ehrlich ist, überlegt nicht“.

Begonnen hat die Zusammenarbeit beider Künstler, als die Schichtwechsel-Reihe von Christopher Seiler ins Leben gerufen wurde. Hierbei agierte Bernhard Speer bereits als Produzent und Regisseur. Christopher Seiler, seines Zeichens Komiker, spielte damals seine ersten kabarettistischen Vorstellungen und wollte diese mit Musik untermalen. „I hob wem braucht, dea Gitarre spün kau und da Bernhard hod des so scheh gmocht dass i ma denkt hob, mia haun sie auf a Packl weis eh irgendwo wuascht is.“ Aus dieser Idee entstand später die Formation „Seiler und Speer“. Ernst genommen haben die beiden Künstler ihre Musik anfangs nicht. Christopher Seiler: „I nimm grundsätzlich nie wos ernst. I nimm mi nedamoi söwa ernst, do samma de boa Liada a wuascht!“ Dennoch – oder gerade deswegen – machten die ersten Musikstücke Spaß.

Die Single „Ham Kummst“ glänzte mit österreichischem Schmäh und der ein oder andere Hörer fand sich selbst darin wieder. Mittlerweile wurde aus dem Spaßprojekt aber musikalischer Ernst. Dies hört man auch in den Stücken und so glänzt ihr Debütalbum mit einem Mix aus bitterböser Romantik, Alltagskomik und Gassenhauern.

Ein Album, das, so nebenbei erwähnt, bereits im April 2015 erschien. Und so nie geplant war. Der Herr Kabarettist und der Herr Filmemacher wollten eigentlich nur ein paar nette Austropop-Songs zwecks musikalischer Untermalung ihrer erfolgreichen „Horvathslos“-Serie aufnehmen…

Der Rest ist Geschichte – und diese wird konsequent weitergeschrieben. Ausverkaufte Konzerte in ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz. Umjubelte Festivalshows und ein unvergesslicher Auftritt beim Wiener Donauinselfest. Emotionaler Tour- und Jahresabschluss in der Wiener Stadthalle. Alleine im Jahr 2016 bespielten SEILER UND SPEER live über eine halbe Million Menschen.

Der Maierhof Benediktbeuern

Der Innenhof des Klosters Benediktbeuern bietet unbestuhlt bis zu 4.500 Gästen Platz – in der Vergangenheit fanden hier Open Air Konzerte von Größen wie Deep Purple, Gianna Nannini, Toto, La Brass Banda, Haindling u.v.a. statt. Der großzügige Biergartenbereich bietet reichlich Sitzmöglichkeiten und hier wird für das leibliche Wohl der Konzertbesucher gesorgt.

Das über 1.250-jährige ehemalige Benediktinerkloster Benediktbeuern, am Rande des Loisach-Kochelsee-Moores mitten im bayerischen Voralpenland gelegen, verbindet in besonderer Weise Tradition und Fortschritt, geistliches Leben und Gebet sowie Kultur und Natur. Seit 1930 wirken hier die Salesianer Don Boscos, eine katholische Ordensgemeinschaft, die sich weltweit im Sinne ihres Gründers Johannes Bosco (1815-1888) für junge Menschen einsetzt.

Das Kloster Benediktbeuern liegt am Rande des Loisach-Kochselsee-Moores mitten im bayerischen Voralpenland und ist verkehrstechnisch gut angebunden. Von München aus ist Benediktbeuern bei eigener Anfahrt in weniger als einer Stunde Autofahrt zu erreichen. Vom Münchener Hauptbahnhof ist Benediktbeuern direkt in etwa einer Stunde zu erreichen.

SA 21.07.2018, 18:00 Uhr | Maierhof im Kloster Benediktbeuern

Tickets: www.muenchenticket.de