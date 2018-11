Seit 20 Jahren erfreut er die Besucher im MAC-Forum: Weihnachts- und Wintermarkt am Münchner Flughafen feiert Jubiläum

Er ist in der Vorweihnachtszeit ein Besuchermagnet für die Flughafenregion aber auch für Fans aus der ganzen Welt: Die Rede ist vom Weihnachts- und Wintermarkt am Münchner Airport, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Vom 17. November bis zum 26. Dezember 2018 dreht sich im München Airport Center täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr wieder alles um Kunsthandwerk, Spielwaren oder süße und pikante Köstlichkeiten. 44 Marktbuden laden zum Probieren, Flanieren, Stöbern und Geschenkekaufen ein. Traditionelles Highlight bzw. zentraler Anziehungspunkt des Marktes ist die 600 Quadratmeter große Eisfläche: Wer hier ein Tänzchen wagen oder seine Klasse beim Eisstockschießen unter Beweis stellen will, ist auf dem Weihnachts- und Wintermarkt goldrichtig. Schlittschuhe können gegen Gebühr vor Ort geliehen werden. Kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas dabei: Von der Bratwurst, über Lebkuchen, Punsch und Feuerzangenbowle bis hin zu neuen Kreationen wie heißen Caipirinha, Barbarenspießen, Rahmfleckerl oder Bio-Mandelgebäck.

Ob Mundart-Pop, Rock, Gospel, Swing, Latin oder Jazz: Musikalisch sorgen Live-Künstler jeweils von Dienstag bis Sonntag ab 18.00 Uhr auf der Bühne für Unterhaltung. Mit weihnachtlichen Klängen erfreuen am 9. und 26. Dezember Oliver Schott und der „Golden Gospel Choir“ aus Franken die Herzen der Besucher. Bastelfreunde können am 24. November ihren individuellen Adventskranz auf der Bühne oder im Kinderland binden. Am 1. Dezember verkaufen die „Münchner Zuckermädels“ selbstgebackene Kekse. Der Erlös geht an ein Münchner Kinderhospiz. Am 2. Dezember ist die Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes zu Gast. Am 8. und 9. Dezember findet eine Tombola des Münchner Rotary Clubs zugunsten von gemeinnützigen Einrichtungen und Projekten im Landkreis Freising statt.

Sein Debüt auf dem Weihnachts- und Wintermarkt gibt ein junges Start-up-Unternehmen aus Bayern und bietet nachhaltige Wandkalender an, deren Kalenderblätter jeden Monat Blumen- oder Gemüsesamen zum Einpflanzen enthalten.

Für die kleinen Gäste wird es insbesondere jeden Mittwoch ab 16.00 Uhr spannend: Auf dem Programm stehen Mitmachaktionen auf dem Markt und im Kinderland, Winterwichteln, Zauber-Shows und Weihnachtsbäckerei. Am 6. Dezember landet der Nikolaus auf der Bühne und wagt sich sogar auf Schlittschuhe, um mit kleinen und großen Besuchern ein paar Runden zu drehen. Am 15. Dezember können Eishockey-Fans bei einem Probetraining mit den Profis des EHC Red Bull München die Schläger kreuzen. Am 22. Dezember dürfen Kinder ab 12.00 Uhr ihren Wunschzettel basteln, bevor sich um 14.00 Uhr mit etwas Glück das Christkind zeigt. Alle Informationen zum Weihnachts- und Wintermarkt sind unter www.munich-airport.de/weihnachtsmarkt erhältlich.

Mit dem Beginn des Weihnachts- und Wintermarktes starten auch wieder die stimmungsvollen Lichterfahrten über das Flughafengelände. Die Bustouren beginnen an jedem Wintermarkttag um 17.00 und 18.00 Uhr direkt vor dem MAC-Forum und dauern 50 Minuten. An Feiertagen, Wochenenden und in den Ferien sind zusätzliche Touren um 16.30 Uhr, 17.30 Uhr und 18.30 Uhr im Angebot. Täglich um 19.00 Uhr stehen spezielle Glühwein-Lichterfahrten auf dem Programm. Tickets gibt’s auf dem Markt und auf der Website des Flughafens unter www.munich-airport.de/lichterfahrten