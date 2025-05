Sendliner-Tor-Platz: Angriff auf Polizeibeamte

Am Donnerstag, 08.05.2025, gegen 20:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine Schlägerei im Bereich des Brunnens am Sendliner-Tor-Platz verständigt. Schnell eintreffende Polizeibeamte konnten einen 41-Jährigen mit Wohnsitz in München feststellen, der sich sehr aggressiv verhielt. Als er durch die Polizeibeamten angesprochen wurde, schrie er herum und versuchte davon zu laufen. Kurz darauf konnte er eingeholt und festgehalten werden. Dabei verhielt er sich erneut aggressiv und versuchte die Polizeibeamten zu schlagen. Er wurde zu Boden gebracht, gefesselt und anschließend zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht.

Während des Transports versuchte er mehrfach nach den Polizeibeamten zu treten. Auch beim Verbringen in die Haftzelle verhielt er sich weiterhin hoch aggressiv. Kurze Zeit später sollte er zur Entnahme einer Blutprobe ins Institut für Rechtsmedizin gebracht werden. Beim Transport, welcher durch Beamte des Münchner Unterstützungskommandos durchgeführt wurde, leistete der 41-Jährige ein weiteres Mal Widerstand und versuchte erneut nach den Polizeibeamten zu treten.

Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Bei den Widerstandshandlungen wurde keiner der Polizeibeamten verletzt.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung, werden vom Kommissariat 24 geführt. Die Ermittlungen zur ursprünglichen Schlägerei am Sendlinger-Tor-Platz dauern an.