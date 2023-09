Sendling: Brand in Entsorgungsbetrieb – Zur Verschrottung vorbereiteten Pkw in Vollbrand

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in einen Entsorgungsbetrieb alarmiert worden. Ein Pkw war in Brand geraten.

Die Firma selbst meldete einen Brand in ihrem Betrieb. Zeitgleich gingen etliche Anrufe über eine deutliche sichtbare Rauchentwicklung in Sendling ein. Auch die Einsatzkräfte konnten von weitem die Rauchsäule sehen. An der Einsatzstelle fanden die Feuerwehrleute einen zur Verschrottung vorbereiteten Pkw in Vollbrand. Dieser befand sich in einem überdachten Lagerbereich. Mit einem C-Rohr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Weitere Kräfte kontrollierten die darüber liegenden Büroräume und stellten eine Verrauchung darin fest. Es waren zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr in den Räumlichkeiten. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der betroffene Bereich entraucht.

Wie es zu dem Brand des Schrottfahrzeuges kommen konnte, ermittelt die Polizei. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.