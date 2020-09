Sendling: Einbruch in einer Lagerhalle und Tresor geklaut

Am Montag, 31.08.2020, gegen 20:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Manipulation an einer Zugangstüre in eine Lagerhalle eines Lebensmittelhandels in Sendling ein. Den bislang unbekannten Tätern gelang es, einen Tresor zu entwenden, der Wertsachen enthielt und im Anschluss daran unerkannt zu flüchten.

Der Einbruch wurde durch die Verantwortlichen am Folgetag festgestellt.

Das Fachkommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zu o.g. Zeitpunkt im Bereich der Gotzinger Straße/Kyreinstraße/Oberländerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.