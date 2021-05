Sendling: Nach Handel mit Betäubungsmittel in Haft

Am Donnerstag, 29.04.2021, gegen 12:30 Uhr, stellten Beamte der Münchner Polizei vier Personen in München-Sendling fest, die augenscheinlich Kleingegenstände austauschten. Wenige Zeit später trennten sie sich wieder und wurden kurz darauf von den Beamten kontrolliert. Weil sich Hinweise auf den Besitz von Betäubungsmitteln ergaben, wurden die vier Personen durchsucht. Es handelte sich um zwei Männer mit Wohnsitz in München, einen Mann mit Wohnsitz im Landkreis München und einen Mann mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen.

Bei allen wurden geringe Mengen von Heroin aufgefunden. Diese stellten die Beamten sicher. Alle Personen wurden wegen des Besitzes der Betäubungsmittel angezeigt. Bei dem 40-Jährigen mit Wohnsitz in München stellte sich heraus, dass gegen ihn mehrere offene Haftbefehle bestehen. Er wurde diesbezüglich in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.

Beim 42-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München ergaben sich mehrere Hinweise auf Handel mit Betäubungsmitteln. Deshalb wurde über die Staatsanwaltschaft München I ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und durch das Amtsgericht München erlassen. Bei der Durchsuchung einer Kontaktanschrift des 42-Jährigen wurde eine nicht geringe Menge Heroin, Bargeld, Verpackungsmaterial und weitere Gegenstände aufgefunden, die den Tatverdacht des Handels mit Betäubungsmitteln erhärteten. Der 42-Jährige wurde deshalb ebenfalls in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kriminalfachdezernat 8 (Rauschgift) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.