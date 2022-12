Sendling: Pkw-Brand in Garage

Am Sonntagabend ist ein Kastenwagen in einer Garage in Brand geraten. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Um kurz nach 20 Uhr meldete eine Spaziergängerin der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einem Betriebshof. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden einen in Vollbrand stehenden Kastenwagen in einer Garage vor.

Zuerst mussten sie das Eingangstor des Betriebshofes aufbrechen, um im Anschluss mit drei Trupps die Brandbekämpfung einleiten zu können. Durch die hohe Rauch- und Hitzeentwicklung wurden vier weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Garage und Teile einer Werkstatt wurden stark verraucht.

Mit einem betriebseigenen Traktor wurde kurzerhand das Fahrzeug aus der Garage gezogen und weitere Nachlöscharbeiten durchgeführt. Ein Hochleistungslüfter entrauchte die Garage und die Bereiche der Werkstatt.

Die Brandursache ermittelt nun die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro beziffert. Es wurde niemand verletzt.