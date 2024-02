Sendling: Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit gestoppt

Am Dienstag, 27.02.2024, gegen 02:00 Uhr, führten Beamte der

Verkehrspolizeiinspektion München eine Geschwindigkeitsüberwachung im

Brudermühltunnel in München durch. Im Zuge dessen konnte durch die Beamten ein Pkw,

BMW, mit einer Geschwindigkeit von 176 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen werden.

Da eine Anhaltung des Fahrzeuges aus Aspekten der Eigensicherung an der

Kontrollörtlichkeit nicht möglich war, nahmen die Beamten in einem Streifenwagen die

Nachfahrt auf, um das Fahrzeug anzuhalten.

Die Beamten versuchten den Fahrer des Pkw mittels Blaulicht und Martinshorn zu einer

Anhaltung zu bewegen. Dieser setzte jedoch ungeachtet seine Fahrt mit stark überhöhter

Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet fort. Auf Grund der späten Uhrzeit und des damit

verbundenen geringen Verkehrsaufkommens kam es glücklicherweise zu keiner

Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Schließlich gelang es im Bereich Grünwalder

Straße an der Kreuzung zur Candidstraße das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu

unterziehen.

Bei der Anhaltung gab sich der 20-jährige Fahrer mit Wohnsitz in München unwissend

und konnte den Grund der Anhaltung nur schwer nachvollziehen.

Der Fahrzeugführer wurde wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen angezeigt. Er

muss nun mit einem Entzug der Fahrerlaubnis sowie einer Geldstrafe oder Haftstrafe

rechnen. Da es sich bei dem Fahrer außerdem um einen Fahranfänger handelt, werden

außerdem noch Folgemaßnahmen seitens der Fahrerlaubnisbehörde auf den 20-Jährigen

zukommen.

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf

hin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten

Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten

Verkehrsteilnehmern darstellt.