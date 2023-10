Sendling: Versuchtes Tötungsdelikt – Tatverdächtiger festgenommen

Am Montag, 16.10.2023, gegen 06:50 Uhr, kam es in einer Unterkunft in München-

Sendling zu einem körperlichen Übergriff. Dabei wurde ein 71-jähriger Österreicher von

einem 75-jährigen Deutschen mit einem Messer mehrfach in den Rücken gestochen. Der

71-Jährige konnte dann schwer verletzt durch die verständigten Einsatzkräfte vor Ort

aufgefunden werden. Er wurde zur weiteren Behandlung stationär durch den

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige konnte im Rahmen der

Feststellungen vor Ort als Tatverdächtiger noch in der Unterkunft durch die Polizei

festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden durch das Kommissariat 11

übernommen. Hinweise auf den Tatablauf, das Tatmotiv und die weiteren Hintergründe

zur Tat liegen bislang nicht vor und müssen entsprechend ermittelt werden. Der

Gesundheitszustand des 71-Jährigen kann als stabil und mittlerweile außer Lebensgefahr

bezeichnet werden.

Von Seiten der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Haftbefehl beantragt. Die

Vorführung vor den Richter soll im Verlauf des Tages erfolgen.