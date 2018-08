Sendlinger SPD lädt ein zum „Roten Sommerfest – Sommer in der Stadt!“

Der SPD-Ortsverein Sendling lädt herzlich alle Münchnerinnen und Münchner ein zum „roten Sommerfest – Sommer in der Stadt!“.

In diesem Jahr findet es in der ersten Sommerferienwoche am Samstag, den 4. August 2018 auf dem Platz vor der Himmelfahrtskirche im Herzen Sendlings statt (Kidlerstraße 15, 81371 München, U3/U6/StadtBus 132 Implerstraße). Es beginnt um 15.00 Uhr und dauert diesmal sogar bis 23.00 Uhr.

„Mit unserem roten Sommerfest im August sagen wir den Sendlingerinnen und Sendlingern Danke für die gute und freundschaftliche Nachbarschaft.“, so Markus S. Lutz, der Vorsitzende der SPD Sendling. „In diesem Jahr bieten wir wieder einmal ein klasse Programm für Groß und Klein, Jung und Alt an. Im Jahr der Landtags- und Bezirkstagswahl sind wieder sämtliche für Sendling wichtige politische Vertreterinnen und Vertreter zu Gast und stehen Rede und Antwort: Wir freuen uns auf unseren Landtagsabgeordneten Florian von Brunn, die Bezirksrätin für Oberbayern, Helga Hügenell, die Bundestagsabgeordnete und SPD-München-Vorsitzende Claudia Tausend sowie den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Sendlinger Bezirksausschuss, Ernst Dill. Alle engagieren sich stark für Sendling und den Münchner Süden. Sie stehen natürlich wieder für ein Gespräch vor Ort zur Verfügung“, so Markus S. Lutz, der auch in seinem Ehrenamt als Sendlinger Bezirksausschussvorsitzender die Gäste auf dem ,Roten Sommerfest‘ begrüßen wird.

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins haben sich ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen: „Von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr gibt es die Kaffee-&-Kuchen-Lounge mit chilliger DJ-Musik, gutem Kaffee und frisch gebackenem Kuchen. Ab 17.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr gibt es dann noch frische Grillschmankerl von der Sendlinger Metzgerei Schelkopf und Vegetarisches“, so Lutz. „Für Kinder gibt es von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr Akrobatik- und Ballspiele von MobilSpiel. Des Weiteren gibt es viel Musik: zuerst spielt die ,Forstenrieder Blaskapelle‘ ab 16.30 Uhr traditionell bayerisch auf, danach geht es um 19.00 Uhr weiter mit der ,Rudi Kellerer One Man Band‘, mit den Klängen von den Beatles, Stones, Bob Dylan, Cat Stevens und vieler anderer“, so der Sendlinger SPD-Vorsitzende.

Ein Highlight gibt es auch bei den Getränken: Frisches Helles und Weißbier gibt es diesmal passend zu Sendling vom „Augustiner Bräu“ für unschlagbare 3,00 Euro die Halbe Helles. „Damit bekennen wir uns wieder zu unseren lokalen Mittelstandsbetrieben in Sendling und Umgebung“, so Markus S. Lutz. Sämtliche Getränke wie auch Speisen werden zu sozialen Preisen kostengünstig angeboten.

