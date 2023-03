Sendlinger Tor: Weniger Fahrspuren und Abschaltung der Ampelanlage wegen Verkehrsumlegung

Die Modernisierung und Erweiterung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor geht in die Zielgerade: Für die Wiederherstellung der gesamten Oberflächen und der Platzfläche muss ab Montag, 6. März, die oberirdische Verkehrsführung angepasst werden.

Für die Anpassungsarbeiten ist die Reduzierung aller nutzbaren Fahrspuren in der Sonnen-, Lindwurm- und Blumenstraße sowie am Oberanger unvermeidlich. Am Dienstag, 7. März, muss die Ampelanlage umgebaut werden und ist deshalb nicht in Betrieb. Dadurch kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Autofahrer sollten den Sendlinger-Tor-Platz nach Möglichkeit weiträumig umfahren. Aus der Lindwurmstraße kommend Richtung Sonnenstraße bietet sich insbesondere die Möglichkeit an, die Baustelle ab Goetheplatz über Goethestraße – Schwanthalerstraße zu umfahren.

Bis voraussichtlich 26. Mai steht in allen Richtungen über den Sendlinger-Tor-Platz jeweils nur eine Geradeausspur zur Verfügung. Auch die bisher teilweise zweispurigen Abbiegebeziehungen werden entsprechend auf eine Spur reduziert.