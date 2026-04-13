Sephora eröffnet ersten eigenen Store in München

Großer Andrang, spürbare Vorfreude und eine begeisterte Beauty-Community: Mit der Eröffnung seines rund 300 Quadratmeter großen Stores in München am 10. April 2026 hat Sephora die Sendlinger Straße 18 in einen zentralen Hotspot für Beauty-Fans verwandelt. Damit ist Sephora nach dem erfolgreichen Galeria Corner am Marienplatz nun erstmals mit einem eigenen Store in der bayerischen Landeshauptstadt vertreten. Bereits in den frühen Morgenstunden versammelten sich zahlreiche Besucher:innen vor dem Store, um zu den Ersten zu gehören, die das neue Sephora-Erlebnis entdecken.

Den Auftakt bildete ab 9 Uhr ein exklusives Pre-Opening für rund 100 Pressevertreter:innen, VIPs und Creator. In besonderer Atmosphäre erhielten sie einen ersten Einblick in den neuen Store sowie in das vielfältige Beauty-Portfolio – darunter ausgewählte „Only at Sephora“-Brands wie ONE/SIZE, Glowery und Merit. Ergänzt wurde das Erlebnis durch besondere Highlights wie Matcha-Spezialitäten von Matcha Routine und ein DJ-Set von Nena Polap, die das Pre-Opening zu einem ganzheitlichen Experience-Moment machten.

Beim anschließenden öffentlichen Opening warteten bereits hunderte Beauty-Lover in einer langen Schlange, um nach dem legendären Sephora Opening Dance und dem symbolischen Ribbon Cut erstmals den Store zu betreten. Unter Applaus wurden sie vom gesamten Sephora Team empfangen und in den Store begleitet, wo die ersten 400 Kund:innen mit exklusiven Goodie Bags überrascht wurden.

Der neue Store in der Sendlinger Straße vereint ein sorgfältig kuratiertes Sortiment internationaler Beauty-Brands mit innovativen Produktneuheiten und exklusiven „Only at Sephora“-Highlights – und schafft damit einen Ort, der weit über den klassischen Retail hinausgeht. Zusätzliche Erlebniswelten wie Korean Beauty und Niche Fragrances setzen neue Impulse und laden zum Entdecken ein. Dabei steht Individualität im Mittelpunkt: Düfte werden nicht mehr in Damen- und Herrenkategorien unterteilt, sondern als persönliche Duftwelten inszeniert.

Ergänzt wird das Angebot durch moderne Services wie digitale Hautanalysen, präzises Color Matching sowie Self Check-Out und Mobile POS für ein besonders komfortables Einkaufserlebnis. Auch Click & Collect ist integriert und verbindet den stationären Handel nahtlos mit dem E-Commerce.

„München stand schon lange ganz oben auf unserer Wunschliste. Umso mehr freuen wir uns, mit dem neuen Store in der Sendlinger Straße erstmals die volle Sephora Experience in die Stadt zu bringen. Kund:innen dürfen sich auf Inspiration, innovative Services und ein modernes Beauty-Erlebnis freuen“, sagt Björn Überschär, General Manager Sephora Deutschland.

Mit dem neuen Standort setzt Sephora seinen Expansionskurs in Deutschland fort und stärkt gleichzeitig die Verbindung zur lokalen Beauty-Community – mit einem klaren Fokus auf Erlebnis, Inspiration und Austausch.