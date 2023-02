Serie ausgebaut: Red Bulls gewinnen auch in Düsseldorf

DEG – RBM 1:2 | Eder: „Haben ein sehr gutes Spiel gemacht“

Sechster Erfolg in Serie für Red Bull München: Der Spitzenreiter der PENNY DEL ließ sich auch von der Düsseldorfer EG nicht stoppen und hat bei den Rheinländern mit 2:1 (1:1|0:0|1:0) gewonnen. Jonathon Blum und Andreas Eder erzielten vor 12.610 Zuschauern die Tore beim 40. Sieg der Red Bulls in dieser Hauptrunde.

Spielverlauf

München nach einem ausgeglichenen Beginn mit der ersten Drangphase, eine Strafzeit bremste den Tabellenführer allerdings aus. Kurz nach Ablauf der Strafe knallte Bernhard Ebner den Puck zum 1:0 für Düsseldorf in den Winkel (10.). Die Red Bulls schalteten daraufhin in den Angriffsmodus, Henrik Haukeland war nun häufig gefordert. Der DEG-Torhüter mit starken Aktionen und Glück beim Kabinettstückchen von Patrick Hager (15.), in der 16. Minute jedoch zum ersten Mal geschlagen: Blum veredelte einen sehenswerten Spielzug zum 1:1.

Die Red Bulls auch im Mittelabschnitt aggressiv und mit Tempoeishockey in Richtung Düsseldorfer Tor, doch spätestens bei Haukeland war Endstation. Sein Konterpart Danny aus den Birken musste seltener eingreifen, reagierte unter anderem glänzend gegen Philip Gogulla (29.). Ein aufregendes Duell. Wenn München aufs Gas drückte, wurde es eng für die DEG. Haukeland rettete sein Team mit Paraden wie gegen Trevor Parkes (38.) und Austin Ortega (39.) – so ging es ohne weitere Treffer in die zweite Drittelpause.

Ein Abbild der ersten 40 Minuten im Schlussabschnitt: München drückte und erspielte sich tolle Möglichkeiten, doch nach wie vor stand Haukeland der Führung im Weg. Die Riesenchance in der 55. Minute, doch Ortega traf den Puck vor dem leeren Tor nicht richtig. Kurz darauf klingelte es dann aber: Maximilian Daubner provozierte einen Abpraller, den Eder zum 2:1 über die Linie drückte (58.) – der späte, aber hochverdiente Siegtreffer für die Red Bulls.

Andreas Eder:

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch durch den unglücklichen Rückstand haben wir uns nicht von unserem Plan abbringen lassen und sind letztlich verdient als Sieger vom Eis gegangen.“

Tore:

1:0 | 09:01 | Bernhard Ebner

1:1 | 15:42 | Jonathon Blum

1:2 | 57:07 | Andreas Eder

Zuschauer:

12.610