Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet München

Seit 27.02.2026 kommt es im gesamten Stadtgebiet München, insbesondere in den Stadtteilen Trudering, Ramersdorf, Neuhausen, Laim und Hadern vermehrt zu besonders schweren Fällen des Diebstahls aus Pkw. Hierbei werden gezielt hybride Kraftfahrzeuge der Marke Toyota angegangen, die auf der Straße geparkt sind. Der oder die Täter dringen gewaltsam durch Einschlagen einer Scheibe in den Fahrzeuginnenraum, um an die unter der Rücksitzbank befindliche Hybridbatterie zu gelangen.

Bislang konnten 12 gleichartige Fälle (darunter sechs Vollendungen und sechs Versuche) polizeilich registriert werden. Durch die Taten entstehen nicht nur hohe Beute- sondern auch hohe Sachschäden an den Pkws. Dieser beläuft sich für alle Taten insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, insbesondere Personen die sich an geparkten oder abgestellten Toyota Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zudem werden Personen gebeten die Geschädigte gleichgelagerter Taten geworden sind diese zeitnah bei der Polizei anzuzeigen.