Serie von Raubstraftaten geklärt – Tatverdächtiger festgenommen

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 05.11.2023, gegen 01:00 Uhr, und Montag, 06.11.2023, gegen 01:30 Uhr, zu zwei Raubdelikten im Bereich Isarvorstadt. Beide Male wurden die jeweiligen Opfer vom bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Täter konnte dabei in beiden Fällen mit der Tatbeute unerkannt flüchten.

Am Mittwoch, 08.11.20223, gegen 06:30 Uhr, kam es im Alexander-Miklosy-Weg erneut zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Dabei wurde eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München vom bislang unbekannten Täter angesprochen und mit einer drohenden Geste zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Ein spitzer Gegenstand ist diesmal nicht vorgezeigt worden. Die eingeschüchterte 26-Jährige übergab dem Täter daraufhin einen zweistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die 26-Jährige sprach daraufhin eine Passantin an, welche den Polizeinotruf verständigte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifen der Münchner Polizei konnte ein 22-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet im Südfriedhof angetroffen werden. Der 22-jährige Tatverdächtige führte eine Einwegspritze mit sich und wurde aufgrund der von der 26-Jährigen abgegebenen Täterbeschreibung vorläufig festgenommen. Er wurde wegen der Raubdelikte angezeigt.

Durch intensive Ermittlungen der Münchner Polizei konnte ein Hotelzimmer, in dem er sich zuvor aufgehalten hatte, ausfindig gemacht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht werden.

Der 22-Jährige wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Haftrichter hat Haftbefehl erlassen. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.