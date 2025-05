Sexualdelikta am Isarufer – Tatverdächtigr festgenommen

Am Freitag, 09.05.2025, gegen 19:10 Uhr, meldeten Zeugen dem Polizei-Notruf 110, ein Sexualdelikt am Isarufer in der Nähe der Wittelsbacherbrücke.

Sofort wurden durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Streifen zur Örtlichkeit geschickt. Vor Ort konnten die Beamten eine 29-jährige Frau mit Wohnsitz in München antreffen, welche nur teilweise bekleidet war. Dabei wirkte sie zeitlich und örtlich desorientiert und konnte sich an nichts erinnern. Ebenso konnten die Beamten einen 28-Jährigen aus Sierra Leone und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet als Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen.

Die 29-Jährige wurde zur Untersuchung und Spurensicherung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Da sie psychisch auffällig auf die Beamten wirkte, wurde sie nach der Untersuchung auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht. Da der Tatverdächtige alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 28-Jährige wurde wegen des Sexualdeliktes angezeigt und im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wurde er nach einer Prüfung durch die Staatsanwaltschaft später wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15.