Sexuelle Belästigung: Festnahme eines Tatverdächtigen in Unterschleißheim

Bereits am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einer sexuellen Belästigung einer 12-Jährigen in einer Badeanstalt in Unterschleißheim. Die 12-Jährige war dort zusammen mit einer 11-jährigen Freundin (beide mit Wohnsitzen im Landkreis München) beim Schwimmen. Der bislang unbekannte Täter berührte während des Schwimmens mehrfach die 12-Jährige unsittlich an verschiedenen Körperstellen. Nachdem sich die 12-Jährige nach Hause begeben hatte, vertraute sie sich ihren Eltern an. Diese erstatten einige Tage später eine Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Am Dienstag, 07.02.2023, gegen 19:00 Uhr, konnte der vermeintliche Täter, ein 79-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, von Mitarbeitern der Badeanstalt wiedererkannt werden. Ein Bademeister verständigte deshalb die Polizei, welche den 79-Jährigen festnehmen konnte. Der 79-Jährige wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.