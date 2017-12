Sexuelle Belästigung im Meridian – Bundespolizei Rosenheim sucht Zeugen

In der Nacht zu Sonntag (10. Dezember 2017) ist eine junge Frau nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei im Meridian von München nach Prien belästigt worden. Ein 29-jähriger Deutscher, Angehöriger einer dreiköpfigen Gruppe, hatte die Italienerin zunächst verbal und später auch körperlich belästigt.

Gegen Mitternacht fuhr die 21-Jährige am Münchner Hauptbahnhof mit dem Zug los. Am Ostbahnhof stiegen drei Deutsche im Alter von etwa 30 Jahren zu und setzten sich neben die Frau. Einer der Männer lehnte sich an sie. Diesen Annäherungsversuch unterband die italienische Staatsangehörige mit deutlichen Worten. Im Verlauf der Fahrt vernahm die Geschädigte weiterhin anzügliche Kommentare und Drohungen der drei Männer. Einer von ihnen versuchte sogar, die junge Frau zu berühren. Daraufhin wandte sie sich an den Zugbegleiter, der sofort die Bundespolizei informierte.

Am Bahnhof in Prien nahmen die Beamten die Daten aller Beteiligten auf und führten erste Befragungen durch. Die Ermittler der Bundespolizei gehen davon aus, dass andere Zuginsassen den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Rosenheim unter 08031/8026-2102 zu melden.