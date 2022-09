Sexuelle Belästigung im Zug – Betrunkener belästigt 19-Jährige

Zu einer sexuellen Belästigung kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Bayerischen Regionalbahn Richtung Tegernsee. Ein 46-jähriger Wiesnbesucher streichelte eine junge Frau ungewollt und massierte dabei sein Geschlechtsteil.

Gegen 1 Uhr (29. September) kam die 19-jährige Holzkirchenerin auf Bundespolizisten zu, die sich aufgrund einer vorangegangenen Streitigkeit bereits am Bahnhof Holzkirchen befanden. Sie schilderte, dass der 46-Jährige aus dem Landkreis Miesbach sie im Zug an den Haaren und am Oberarm streichelte und dabei sein Glied massierte. Die Beamten sprachen den Mann an und nahmen seine Personalien auf. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten veranlassten eine Auswertung der Videoaufzeichnungen des Zuges. Weiterhin leiteten sie ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein.