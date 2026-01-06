Sexuelle Belästigung in Laim

Am Montag, 05.01.2026, gegen 20:00 Uhr, begab sich eine 27-Jährige mit kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München auf den Nachhauseweg. Bereits in der Schäufeleinstraße Ecke Mitterhoferstraße fiel ihr eine auffällige Person auf. Kurz vor der Haustür fasste der bislang unbekannte Täter der 27-Jährigen unvermittelt von hinten mit beiden Händen in den Intimbereich. Zu weiteren Handlungen kam es nicht und der unbekannte Täter rannte in Richtung Schäufeleinstraße davon.

Die 27-Jährge begab sich daraufhin in die elterliche Wohnung und berichtete ihren Eltern von dem Vorfall. Daraufhin verständigte der Vater der 27-Jährigen den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte bislang nicht zur Identifizierung des Täters.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 165 cm, dunkelhäutig, grün-schwarze-Jacke, schwarze Wintermütze, dunkle Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Agnes-Bernauer-Straße, Schäufeleinstraße und Mitterhoferstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.