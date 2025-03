Sexuelle Belästigung in Untermenzing

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 12:45 Uhr, befand sich eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München an der U-Bahnhaltestelle „Moosacher Bahnhof“ und begab sich zu Fuß in Richtung Sperrengeschoss. Als sie sich auf der Rolltreppe befand und nach oben fahren wollte, stand unmittelbar hinter ihr ein bislang unbekannter Täter und berührte die 45-Jährige unsittlich im Gesäßbereich. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter.

Die 45-Jährige begab sich daraufhin nach Hause und verständigte die Polizei über den Notruf 110.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnhaltestelle „Moosacher Bahnhof“ (Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.