Sexuelle Belästigung und ins Gesicht geschlagen

Am Montag, 05.02.2024, gegen 07:50 Uhr, befand sich eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich des Rosenheimer Platzes. Ein bislang unbekannter Täter ging auf sie zu und berührte sie unsittlich am Gesäß. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Täter und die 28-Jährige lief ihm hinterher. Währenddessen verständigte sie den Notruf der Polizei. Plötzlich drehte sich der unbekannte Täter um und schlug der 28-Jährigen ins Gesicht. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen erbrachte keine Hinweise auf den unbekannten Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.