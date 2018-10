Sexuelle Belästigungen – 30-Jähriger wird Ermittlungsrichter vorgeführt

München – Zu zwei sexuellen Belästigungen kam es am Dienstagabend (2. Oktober 2018) am S-Bahnhaltepunkt Pullach bzw. im Hauptbahnhof München. In einem Fall muss ein 30-jähriger Tatverdächtiger heute vor den Ermittlungsrichter.

Gegen 17:50 Uhr wurde die Polizei per Notruf über eine sexuelle Belästigung am S-Bahnhaltepunkt Pullach informiert. Zwei Männer im Alter von 29 und 47 Jahren hatten eine augenscheinlich stark angetrunkene Frau mehrfach unsittlich bedrängt und berührt. Die 23-Jährige Deutsche konnte ihren Heimweg alkoholbedingt nicht mehr alleine antreten, musste stattdessen vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik verbracht werden. Gegen die beiden Männer, der Jüngere war mit 1,5 Promille alkoholisiert, wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Die beiden Männer wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Gegen 19:45 Uhr griff ein alkoholisierter 30-jähriger Nigerianer einer 29-jährigen Deutschen am Ausgang Bayerstraße des Münchner Hauptbahnhofes von hinten um den Hals, fasste er ans Dekolletee und an die Brust. Beamte der Bundespolizei nahmen den 30-Jährigen, der sich seit März 2015 in der Bundesrepublik aufhält, fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde für heute eine Vorführung des mit 2,66 Promille alkoholisierten zur Prüfung der Haft angeordnet.