Sexuelle Belästigungen – Moosach und Neuhausen

Am Freitag, 12.07.2024, gegen 00:05 Uhr, befand sich eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs Rotkreuzplatz. Als diese auf der Rolltreppe in Richtung Ausgang Wendl-Dietrich-Straße fuhr, berührte sie ein 29-Jähriger mit albanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit beiden Händen unsittlich an ihrem Gesäß.

Die 27-Jährige informierte an der Oberfläche der U-Bahnhaltestelle Polizeibeamte über den Vorfall. Im weiteren Verlauf konnten diese den Tatverdächtigen direkt am Bahnsteig antreffen und festnehmen. Dieser wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Von dort aus wurde er am Folgetag durch die Staatsanwaltschaft entlassen.

Fall 2:

Am Montag, 15.07.2024, gegen 20:35 Uhr, befand sich eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München am Bahnsteig des U-Bahnhofs Westfriedhof.

Zeitgleich befand sich wiederum der 29-Jährige mit albanischer Staatangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland am Bahnsteig. Der 29-Jährige trat von hinten an sie heran und berührte sie oberhalb der Kleidung unsittlich am Gesäß. Daraufhin verständigte sie sofort den Notruf der Polizei.

Am U-Bahnhof Gern wurde der Tatverdächtige kurz darauf durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und festgenommen. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.