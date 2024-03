Sexuelle Nötigung: Tatverdächtiger festgenommen

Am Mittwoch, 20.03.2024, gegen 02:00 Uhr, trafen zufällig ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz und eine 34-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes aufeinander.

Im dadurch entstandenen Gespräch forderte der 18-Jährige sexuelle Handlungen von der 34-Jährigen. Da die 34-Jährige nicht darauf einging, wurde sie vom 18-Jährigen mit Steinen beworfen. Hierbei wurde sie nicht verletzt.

Die 34-Jährige entfernte sich im Anschluss über die Fußgängerzone in Richtung Marienplatz. Da ihr der 18-Jährige hierbei folgte, kam es in dessen Verlauf zu wechselseitigen Tätlichkeiten. Im Zwischengeschoss des S-Bahnhofes Marienplatz zwang er sie letztendlich zu einer sexuellen Handlung.

Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte über den Notruf 110 die Münchner Polizei. Der 18-Jährige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen sexueller Nötigung und versuchte gefährliche Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen die 34-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.