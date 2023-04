Sexueller Übergriff auf eine 23-Jährige

Am Sonntag, 02.04.2023, gegen 05:30 Uhr, war eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München, auf dem Weg in die Arbeit, als ein bislang unbekannter Täter von hinten an sie herantrat und ihr über der Hose in den Intimbereich griff. Als sich die 23-Jährige umdrehte und anfing zu schreien ergriff der unbekannte Täter die Flucht.

Die 23-Jährige erstatte später auf der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) Anzeige.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchener Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m groß, normale Statur, trug eine schwarze/dunkle Hose und eine auffällig rote Kapuzenjacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stiftsbogens, Guardinistraße, Wolkerwegs (Kleinhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.