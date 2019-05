Sexueller Übergriff auf Mädchen – Zeugen gesucht!

Am Samstag, 04.05.2019, zwischen 20:15 Uhr und 21:00 Uhr, spielten zwei Mädchen (11 und 12 Jahre alt) nach einer Tanzveranstaltung in einer Einrichtung am St.-WolfgangsPlatz in den Gängen des Anwesens.

Plötzlich wurde die 12-Jährige von einem unbekannten Mann festgehalten und über der Kleidung an den Brüsten angefasst. Sie riss sich los und flüchtete weinend auf die Toilette.

Im Anschluss trat die 11-jährige Freundin auf den Täter zu, um ihn zur Rede zu stellen. Auch diese fasste der Täter über der Kleidung an die Brüste und versuchte sie zu küssen. Die 11-Jährige gab dem Täter eine Ohrfeige und fing an zu schreien, worauf der Täter von ihr abließ. Auch die 11-Jährige flüchtete im Anschluss. Beide Mädchen wurden nicht verletzt.

Der Vorfall wurde verspätet bei der Polizei angezeigt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, Mitte 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze, dunkle Haare, auffallend zusammenhängende Augenbrauen, Drei-Tage-Bart, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit weißem T-Shirt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.