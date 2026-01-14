Sexueller Übergriff durch Paketzusteller – Schwanthaler Höhe

Am Montag, 12.01.2026, gegen 13:10 Uhr, stellte ein 33-Jähriger mazedonischer Paketbote mit Wohnsitz in München in der Westendstraße einer 29-Jährigen an ihrer Wohnadresse ein Paket zu. Hierbei bat er die 29-Jährige um ein Glas Wasser.

Dafür betrat der 33-jährige Paketzusteller die Wohnung, wo er der 29-Jährigen Komplimente machte und sie zudem unsittlich oberhalb der Bekleidung am Becken und im Intimbereich berührte. Die 29-Jährige äußerte mehrfach, dass sie dies nicht möchte und versuchte den 33-Jährigen von sich wegzudrücken. Zusätzlich drängte der 33-Jährige die 29-Jährige sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen.

Der 29-Jährigen gelang es schließlich, den 33-Jährigen zum Verlassen der Wohnung zu bringen. Daraufhin verständigte sie den Polizeinotruf.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 33-Jährige im Umfeld durch Beamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. werden. Er wurde wegen des sexuellen Übergriffs angezeigt und nach der Anzeigenerstattung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.