Sexueller Übergriff: Festnahme eines Tatverdächtigen im Westend

Wie bereits berichtet, wurde am Donnerstag, 13.01.2022, eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München auf der Straße von einem unbekannten Mann angesprochen. Unter einem Vorwand gelang es ihm, dass die über 80-Jährige ihn mit in ihre Wohnung nahm. In der Wohnung unterhielten sich die beiden zunächst.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter bei der über 80-Jährigen unter Ausnutzung ihrer Hilflosigkeit zunächst sexuelle Handlungen an ihr ausführte und auch den Geschlechtsverkehr forderte. Erst als eine Angehörige an der Wohnungstür klingelte, ließ der Täter von der Seniorin ab. Er nahm in der Folge noch eine Armbanduhr der über 80-Jährigen an sich und ergriff unerkannt die Flucht. Kurz darauf verständigten die Angehörigen der über 80-Jährigen die Polizei. Die am Tattag sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Die weiteren Ermittlungen wurden schließlich vom Kommissariat 15 übernommen. Unter anderem konnte ein Lichtbild des Täters gesichert werden.

Ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums München mit den Fähigkeiten eines Super Recognizers erkannte den Tatverdächtigen am Dienstag, 12.09.2023, gegen 15:00 Uhr, in Schwabing. Daraufhin konnte dieser festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 66-Jährigen albanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.