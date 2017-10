Shania Twain „Shania Now“ Tour 2018 am 05.10.2018 Olympiahalle München

Shania Twain kehrt mit einem neuen Album und einer Welttournee ins Rampenlicht zurück. „Shania Now“ lautet das Motto ihrer neuen, lang erwarteten CD und einer globalen Konzertserie, die sie im Herbst 2018 auch wieder nach Deutschland führt. Die mit 90 Millionen weltweit verkauften Tonträgern populärste Country-Pop Sängerin aller Zeiten gibt vom 5. bis 13. Oktober drei ausgewählte Konzerte in München, Köln und Hamburg.

Shania Twain reitet auf einer Erfolgswelle, die sie erneut in den Mittelpunkt des Interesses gerückt hat. Mit dem ersten Studioalbum seit 2002, das sofort die Spitzen der internationalen Charts erstürmte, und einem umjubelten Auftritt im Londoner Hydepark überzeugte Shania Twain „alte“ und neue Fans. Die Single „Live Is About To Get Good“ zeigt die optimistische Einstellung mit der die kanadische Crossover-Interpretin eine neue Ära eröffnet. „Ich musste sehr viel überstehen, um hierhin zu gelangen“, sagt sie und versichert gleichzeitig, „dass ich zuhause angekommen bin.“

„Shania Now“ präsentiert Shania Twain erstmals als alleinige Songschreiberin und Co-Produzentin. Die fünffache Grammy-Gewinnerin gilt mit ihren Verkaufsrekorden als erfolgreichste Countrysängerin aller Zeiten. Die Queen of Country-Pop gab ihr aufsehenerregendes Debut „Shania Twain“ 1993, 1995 folgte das bahnbrechende Multiplatin-Album „The Woman In Me“. „Come On Over“ 1997 entwickelte sich zum ultimativen Bestseller schlechthin und ist es bis heute mit 40 Millionen Einheiten geblieben. Mit „Up“ erzielte Shania Twain einen veritablen Hattrick von drei aufeinander folgenden Alben, die Diamant-Auszeichnungen erhielten.

Ihre kraftvolle Stimme ist das Markenzeichen von Hits wie „You’re Still The One“, „From This Moment On“, „That Don’t Impress Me Much“, „Ka-Ching!”, “I’m Gonna Getcha Good”, “Man, I Feel Like A Woman” und “Come On Over”, um nur einige zu nennen. Shania Twain war es seit ihrer Jugend gewohnt, zu kämpfen. Acht lange Jahre brauchte sie, um eine schwere Borreliose-Infektion zu überwinden. 2012 dann ein zweijähriges sensationelles Gastspiel in Las Vegas, 2015 die Comeback Tour in den USA und 2016 der „Billboard Woman in Music Icon Award“. Und jetzt: „Shania Now“ mit der Rückkehr nach Europa.

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 27.10.2017, 10:00 Uhr

Live Nation Presents

SHANIA TWAIN

Fr. 05.10.2018 München Olympiahalle

Mo. 08.10.2018 Köln Lanxess Arena

Sa. 13.10.2018 Hamburg Barclaycard Arena