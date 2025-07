Sicheres Baden und Bootfahren: Neue Isar-App hilft

Im Sommer nutzen viele Münchner*innen die Isar, um sich beim Baden und Bootfahren von heißen Temperaturen zu erfrischen. Eine neue App des Referats für Klima- und Umweltschutz zeigt jetzt auf einem Blick, wo dies gefahrlos möglich ist. Die App gibt Auskunft darüber, in welchen Abschnitten das Baden und Bootfahren erlaubt ist und wo sich Gefahrenstellen befinden.

Wer seinen Standort in der App freigibt, kann sich direkt vor Ort auf einer Karte abrufen, wo das Baden und Bootsfahren verboten und wo es gefährlich ist. Außerdem liefert die App zahlreiche Hintergrundinformationen zu den Gefahrenstellen. Bei einem Klick auf das Totenkopf-Symbol in der Karte erhalten die Nutzer*innen genaue Informationen über die Gefahren. Zum Beispiel wird erklärt, dass sich an dieser Stelle ein Wehr befindet, an dem das Baden und Bootfahren aufgrund der Wasserwalze sehr gefährlich und daher ausdrücklich verboten ist.

Neben den Angaben zur Sicherheit bietet die App auch Informationen über den Naturraum Isar. Interessierte erfahren hier beispielsweise mehr über die Landschaftsschutzgebiete Isarauen sowie Hirschau und Obere Isarau mit deren besonderen Merkmalen. Unter dem Punkt Naturschutz können Nutzer*innen etwa mehr über die geschützten Pflanzen und Tiere lernen, die in den Gebieten vorkommen.

Damit fördert die Isar-App zum einen die Sicherheit der Erholungssuchenden und fördert zum anderen verantwortungsvolles Verhalten im Naturaum der Isar. Die Isar-App ist unter isar-app.de kostenfrei abrufbar.