Sicherheit auf den Christkindlmärkten

Bis zum 24.12.2025 finden im gesamten Stadtgebiet und im Landkreis München wieder zahlreiche Christkindlmärkte statt.

Für entsprechende Veranstaltungen gilt nach wie vor eine erhöhte abstrakte Gefährdung. Konkrete Gefährdungserkenntnisse liegen jedoch nicht vor.

Die Landeshauptstadt München als zuständige Sicherheitsbehörde ist für das Sicherheitskonzept auf den Christkindlmärkten in der Landeshauptstadt verantwortlich. Die Sicherheitsmaßnahmen und Einsatzkonzepte wurden in enger Zusammenarbeit zwischen Polizei und Landeshauptstadt sorgfältig geprüft und soweit notwendig, angepasst. Ziel ist es, ein höchstmögliches Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

Hierzu wird die Polizei wieder eine hohe Präsenz auf den Christkindlmärkten zeigen. Neben uniformierten Streifen, zivilen Polizeibeamtinnen und -beamten und Taschendiebfahndern werden zusätzliche Polizeikräfte der Münchner Einsatzhundertschaften und der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt. Ein Schwerpunkt wird auf die großen Christkindlmärkte im Innenstadtbereich gelegt.

Zudem werden am Marienplatz und in der Fußgängerzone wieder polizeieigene Videokameras betrieben, um Ordnungs- und Sicherheitsstörungen frühzeitig zu erkennen und bei Bekanntwerden von Straftaten auf beweiskräftige Videoaufzeichnungen zurückgreifen zu können.

Im Rahmen der fortlaufenden Anpassung der Einsatzkonzepte setzt die Münchner Polizei auch auf dem Christkindlmarkt vorsorglich Technik zur Detektion von unbefugten Drohnen ein, um geeignete Maßnahmen zur Abwehr ergreifen zu können. Diese standardisierte Präventivmaßnahme dient bei Großveranstaltungen, Versammlungen und Sportereignissen insbesondere der Gefahrenabwehr.

Die Polizei München bittet alle Besucherinnen und Besucher der Christkindlmärkte bei Sicherheitsstörungen oder Straftaten Zivilcourage zu zeigen. Dazu zählt insbesondere, bei verdächtigen Wahrnehmungen frühzeitig den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Zudem wird erneut darauf hingewiesen, dass das Mitführen von Waffen und Messern unter anderem auf Christkindlmärkten nach dem Waffengesetz untersagt ist. Die Polizei wird festgestellte Verstöße konsequent zur Anzeige bringen.

Aufgrund der Gegebenheiten ist wie in den vergangenen Jahren mit einem vermehrten Auftreten von Taschendieben zu rechnen. Daher bitten wir um Berücksichtigung folgender Präventionshinweise:

Bewahren Sie Wertgegenstände (Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel) stets in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung oder eng am Körper auf

Tragen Sie Rucksäcke oder Handtaschen immer verschlossen vor dem Körper.

Seien Sie besonders wachsam an den Ständen, in Warteschlagen oder im dichten Gedränge, da diese Situationen gezielt von Taschendieben genutzt werden.

Melden Sie Verdächtiges unter der 110!

Das Polizeipräsidium München wünscht allen Besucherinnen und Besuchern einen sicheren, friedlichen und besinnlichen Aufenthalt auf den Christkindlmärkten in der Stadt und im Landkreis.