Sicherheitsberatung: Polizei zu Gast in der Stadt-Information

München ist nach wie vor die sicherste Millionenstadt Deutschlands. Damit dies so bleibt, arbeiten Stadtverwaltung und Polizei in vielerlei Hinsicht eng zusammen: etwa bei der Bekämpfung von Diebstahl- und Drogendelikten bis hin zum Schutz vor Terrorismus. Am kommenden Mittwoch, 10. Januar 2018, werden von 13 bis 15 Uhr zudem erstmals in der Stadt-Information im Rathaus Polizeibeamte Fragen der Münchnerinnen und Münchner zum Thema Sicherheit beantworten. Sie zeigen dabei beispielsweise, wie man sich vor Trickbetrug, Haustürgeschäften oder Einbruch schützen kann.

Ein weiterer Beratungstermin der Polizei in der Stadt-Information findet am Montag, 22. Januar 2018, ebenfalls von 13 bis 15 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bei beiden Terminen nicht erforderlich.