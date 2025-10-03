Sicherheitsleistung nach Beleidigung – Unbeteiligte stören Maßnahmen

Ein 26-jähriger US-Amerikaner zeigte an der Hackerbrücke den Mittelfinger gegenüber Einsatzkräften und sollte nach einer Sicherheitsleistung entlassen werden. Beim Geldabheben griffen zwei Tschechen die begleitenden Beamten an, der US-Bürger floh kurzzeitig, konnte aber gestellt werden.

Ein 26-jähriger US-amerikanischer Staatsangehöriger hatte in der Nacht auf Freitag (3. Oktober) gegen 22 Uhr im Bereich der Hackerbrücke Einsatzkräfte durch das Zeigen seiner Mittelfinger beleidigt. Mit 2,08 Promille Atemalkoholkonzentration war er daraufhin zur weiteren Sachbearbeitung in die Dienststelle gebracht worden. Nachdem er dort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro zu hinterlegen hatte, begleiteten ihn Zivilkräfte der Bundespolizei gegen Mitternacht zu einem nahegelegenen Geldautomaten in der Denisstraße.

Dort trafen die Beamten und der 26-Jährige auf zwei tschechische Staatsangehörige (29 und 41 Jahre), die den Geldabhebevorgang durch massives Bedrängen störten. Als sich die eingesetzten Kräfte als Polizeibeamte zu erkennen gaben, attackierten die beiden Männer einen der Polizisten. Der US-Amerikaner nutzte die Situation zur Flucht.

Die beiden Angreifer konnten überwältigt und festgenommen werden. Im Zuge der Fahndung wurde auch der geflüchtete 26-Jährige am Münchner Hauptbahnhof festgestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden alle drei Männer auf freien Fuß belassen.