Siebdruck-Weihnachts-Werkstatt in der Seidlvilla

Die Siebdruckwerkstatt in der Kinder-Jugendkulturwerkstatt Seidlvilla hat auch im Advent geöffnet und lädt Kinder, Jugendliche und Familien zum Gestalten von ganz besonderen Weihnachtsgeschenken ein. Die Druckmotive entwerft ihr Zuhause und habt dann Montag- bis Freitagnachmittag Zeit zum gemeinsamen Drucken in der komplett ausgestatteten Siebdruckwerkstatt.

An den Samstagen können die Drucke sowohl in einer Buchbinder- als auch Nähwerkstatt vor Ort zu Weihnachtsgeschenken weiterverarbeitet werden: Siebdruck-Weihnachtsbotschaften in Knallbonbons, Kalender, bedruckte Buchumschläge aus Pappe oder Stoff, Aufnäher oder selbstkreierte Kartenspiele.

Immer am Montag und Freitag ab 18.00 Uhr können für jeweils eine Stunde in der Werkstatt (Eingang Maria-Josepha-Str.) Entwurfspakete abgeholt werden. Diese Pakete enthalten neben Werkzeugen und Materialien auch Anschauungsbeispiele, so dass ihr Zuhause eure Druckmotive entwickeln könnt. Wenn ihr euer Paket abholt, vereinbart ihr auch gleich ein Zeitfenster in der Siebdruckwerkstatt zum Drucken und gerne auch schon einen Samstagstermin zur Weiterverarbeitung. In der Werkstatt werden dann zusammen mit eine*r Künstler*in die Siebe mit den mitgebrachten Entwürfen belichtet und alles bedruckt, was flach ist – Textilien, Papiere, Pappen oder Holz, je nachdem was aus dem Bedruckten entstehen soll. Bringt gerne auch eigene Sachen, die ihr bedrucken wollt, mit. Die Siebdruckwerkstatt wird auch in den Weihnachtsferien im neuen Jahr Drucktermine anbieten. Also wer jetzt keine Zeit hat, kann gerne einen Termin für die Weihnachtsferien ab dem 4. Januar ausmachen. Die Entwurfspaketausgabe und die Terminabsprache finden auch an den Montagen und Freitagen im Advent ab 18.00 Uhr statt.

Termine zum Abholen der Entwurfspakete für Zuhause (ohne Anmeldung):

Mo & Fr 30.11. und 4./7./11./14./18.12., immer ab 18.00 Uhr

Druck-Termine (mit Voranmeldung):

Mo-Fr: 30.11. bis 18.12. nachmittags

Termine zur Weiterverarbeitung (mit Voranmeldung):

Sa: 5./12./19.12. in 3 Zeitfenstern: 11.00 -12.30 Uhr 14.00 -15.30 Uhr und 16.00 -17.30 Uhr

Die Nutzung der Werkstatt ist kostenlos.

Weitere Informationen unter www.kulturundspielraum.de, www.kjw-seidlvilla.de oder telefonisch unter 089/341676