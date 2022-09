Sieg gegen Meister Berlin: Red Bulls bauen Erfolgsserie aus

RBM – EBB 4:1 | McKiernan: „Im Puckbesitz gute Entscheidungen getroffen“

Red Bull München hat die Eisbären Berlin im ersten Aufeinandertreffen seit der PENNY DEL-Finalserie 2022 mit 4:1 (1:0|1:0|2:1) bezwungen. Austin Ortega, Ben Street, Maximilian Kastner und Ben Smith verbuchten die Münchner Treffer vor 3.048 Zuschauern im Olympia-Eisstadion und sicherten ihrem Team den vierten Sieg in Serie.

Spielverlauf

Das erste Ausrufezeichen im Topspiel setzten die Red Bulls: Ortega vollendete ein sehenswertes Solo zum 1:0 (3.). Tobias Ancicka im Eisbären-Kasten ohne Chance und danach mit viel Arbeit, denn München machte Druck und erspielte sich zahlreiche Hochkaräter. Trotz deutlicher Überlegenheit trennte beide Teams nach 20 Minuten lediglich ein Treffer.

Die Mannschaft von Trainer Don Jackson auch im Mittelabschnitt gedankenschneller. Konrad Abeltshauser und Ortega mit weiteren Topchancen, Ancicka verhinderte einen höheren Rückstand. In der 30. Minute war der Schlussmann nach einem Powerplay-Spielzug der Münchner erneut geschlagen: Zach Redmond setzte Street ein – und der fälschte zum 2:0 ab. Die Gäste aus der Hauptstadt wurden zum Ende des Drittels hin zwingender, spätestens beim starken Mathias Niederberger war aber Endstation.

Berlin schwungvoll im Schlussabschnitt, München defensiv stabil – und vorne mit einem Pfostentreffer durch Chris DeSousa (44.). Wenig später waren die Eisbären in Überzahl erfolgreich: Marcel Noebels markierte den Anschlusstreffer (47.). Die Red Bulls hatten mit dem 3:1 durch Kastner die perfekte Antwort parat (49.). Es ging hin und her. Der Pfosten verhinderte noch in derselben Minute den zweiten Eisbären-Treffer durch Giovanni Fiore. In der Schlussphase erzielte Smith bei seiner PENNY DEL-Saisonpremiere den 4:1-Endstand (59.) und machte damit den Deckel drauf.

Ryan McKiernan:

„Ich bin stolz darauf, wie wir gespielt haben. Wir haben im Puckbesitz gute Entscheidungen getroffen und unser bestes Eishockey gezeigt.“

Endergebnis

Red Bull München gegen Eisbären Berlin 4:1 (1:0|1:0|2:1)

Tore

1:0 | 02:44 | Austin Ortega

2:0 | 29:50 | Ben Street

2:1 | 46:21 | Marcel Noebels

3:1 | 48:18 | Maximilian Kastner

4:1 | 58:19 | Ben Smith

Zuschauer:

3.048