Siegesserie ausgebaut: EHC Red Bull München gewinnt gegen die Pinguins Bremerhaven

RBM – BHV 3:1 | Jackson: „Ich bin stolz auf die Jungs“

Der EHC Red Bull München setzte sich am 42. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 gegen die Pinguins Bremerhaven mit 3:1 (1:1|1:0|1:0) durch und fuhr damit seinen vierten Sieg in Folge ein. Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Markus Eisenschmid, Taro Hirose und Chris DeSousa die Tore für die Mannschaft von Trainer Don Jackson.

Spielverlauf

Nach dem schweren Schicksalsschlag um den Tod von Tobias Eder gab es unmittelbar vor Spielbeginn eine Schweigeminute zu Ehren des früheren Münchner Stürmers. Im Anschluss startete die Partie mit zwei frühen Strafzeiten. Erst traf es die Red Bulls, dann die Gäste. München überstand die Unterzahlsituation schadlos und nutzte danach die eigene Chance in Überzahl durch einen harten und platzierten Direktschuss von Eisenschmid zum 1:0 (4.). Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit hochkarätigen Möglichkeiten. Eine davon nutzte Bremerhavens Rayan Bettahar zum 1:1 (12.). Weitere Treffer vor der ersten Pause verhinderten die glänzend aufgelegten Torhüter Mathias Niederberger und Kristers Gudlevskis.

Nach dem Seitenwechsel war Bremerhaven zunächst am Drücker, trotz optischer Überlegenheit blieben die Gäste allerdings ohne Großchance. Anders die Red Bulls, doch Hirose (34.) und kurz darauf Yasin Ehliz (35.) fanden ihren Meister in Gudlevskis. Kurz vor der Drittelpause war der Torhüter der Gäste dann zum zweiten Mal geschlagen: Hirose bescherte München mit seinem Treffer zum 2:1 (39.) eine knappe Führung nach 40 Minuten.

Bremerhaven suchte im Schlussabschnitt nach einer Antwort, die Red Bulls verteidigten aber weiterhin konsequent und konnten sich außerdem an diesem Abend auf ihr Überzahlspiel verlassen. DeSousa erhöhte in der 50. Minute per Onetimer auf 3:1. Im Anschluss warfen die Pinguins alles nach vorne, doch spätestens beim starken Niederberger war Endstation. So blieb es beim 3:1-Erfolg des viermaligen deutschen Meisters.

Don Jackson:

„Es war eines der besten Spiele, das ich in letzter Zeit gesehen habe. Beide Mannschaften haben druckvoll gespielt und hatten gute Chancen. Es war sehr intensiv und ich bin stolz auf die Jungs.“

Tore:

1:0 | 03:53 | Markus Eisenschmid

1:1 | 11:49 | Rayan Bettahar

2:1 | 38:11 | Taro Hirose

3:1 | 49:16 | Chris DeSousa

Zuschauer:

10.796