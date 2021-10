Silberregion Karwendel: Nordtirols längstes Rodelerlebnis

Stolze 15 Rodelbahnen und zwei traditionelle Rodelmacher liegen zwischen den Orten Jenbach und Kolsass im Tiroler Inntal. Die mit neun Kilometern längste Rodelbahn Nordtirols schlängelt sich vom Kellerjoch bei Schwaz ins Tal. Tag und teilweise auch nachts heißt es allerorts „aus der Bahn“.

Einst war die Rodel ein nützlicher Untersatz, um im Winter rascher vom Berg hinunter ins Tal zu gelangen. Heute zählt sie zu den entschleunigenden Wintersportgeräten und sorgt für „erschwinglichen“ Spaß im Schnee. In der Silberregion Karwendel gibt es insgesamt 15 Rodelstrecken für Tag- und Nachtrodler, von sanft über kurvig bis steil, von kurz und knackig bis extra lang. Echte Rodelprofis lassen sich in der Silberregion eine Rodel auf den Leib zimmern: von Bernhard Lederwasch, einem der wenigen traditionellen Rodelbauer Tirols, der Gallzeiner Rodeln ausschließlich in Handarbeit baut (www.gallzeiner-rodel.at). Oder von Paul Steiner, der in Weer Steiner-Rodeln mit eigenem Bremssystem und Wunschdesign auf der Sitzfläche anbietet (www.rodelbau-steiner.at).

1.200 Höhenmeter bei Tag und Nacht

Die neue Hochgebirgs-Rodelbahn Kellerjoch liegt über der Silberstadt Schwaz. Vom Hecherhaus auf 1.887 Metern neben der Bergstation der Doppelsesselbahn brausen Dauerrodler talwärts bis zur mittelalterlichen Burg Freundsberg. Die mit neun Kilometern längste Rodelbahn Nordtirols ist immer top präpariert und wurde mit dem Tiroler Naturrodelbahn-Gütesiegel ausgezeichnet. Der Startpunkt ist bequem mit Bus und Kellerjochbahn erreichbar. Bevor aber die 1.200 Höhenmeter vom Hausberg in die Silberstadt Schwaz bezwungen werden, ist eine zünftige Einkehr im Hecherhaus an der Bergstation angesagt. Einmal pro Woche wird am Hochpillberg auch im Fackelschein gerodelt, mit einem dampfenden Glühwein oder Kinderpunsch als Aufwärmrunde. Als kürzere Varianten bieten sich in Schwaz eine der drei Kellerjoch-Abschnitte an, die drei bis vier Kilometer langen Rodelbahnen Grafenast-Arzberg sowie vom Plumpmoos zur Pirchnerast. Berauschende Naturerlebnisse auf Kufen versprechen auch die 1,5 Kilometer lange Rodelbahn Hinterriss im Karwendel sowie die Rodelstrecken in Weerberg rund um Hausstatt, Weidener Hütte und Nonsalm. Zu den einfacheren Rodelbahnen für die ganze Familie zählen die in Stans, Jenbach und am Vomperberg. Versierte Rodler kurven vom Umlberg nach Terfens und vom Alpengasthof Kogelmoos in Gallzein bis zum Weiler Hof. Nachtrodler haben in der Silberregion Karwendel volles Programm: In Vomp, Stans, Jenbach sind abends entlang der Strecke die Lichter an. www.silberregion-karwendel.com

15 Rodelbahnen in der Silberregion Karwendel

Schwaz: Rodelbahn Kellerjoch (mittel, gesamt 9 km, 3 Abschnitte: Hecher-Grafenast, Grafenast-Egertboden, Egertboden-Burg Freundsberg), Rodelbahn Grafenast-Arzberg (mittel, 3.8 km), Rodelbahn Plumpmoos-Pirchnerast (einfach, 2.9 km), Stans: Rodelbahn Weng-Stans (einfach 1.1 km, beschneit und beleuchtet bis 22 Uhr), Jenbach: Rodelbahn Rodelhütte-Jenbach (einfach, 1.7 km, beleuchtet), Hinterriss: Rodelbahn Hinterriss (mittel, 1.2 km), Weerberg: Rodelbahn Weidener Hütte-Innerst (mittel, 5.3 km), Rodelbahn Hausstatt-Schwannerwirt (einfach, 3.6 km), Rodelbahn Nonsalm-Hausstatt (mittel, 5 km), Rodelbahn Maria Larch-Terfens (einfach, 0.6 km), Vomperberg: Rodelbahn Vomperberg (einfach, 2 km), Gallzein: Rodelbahn Koglmoosalm (schwer, 2.5 km) Terfens: Rodelbahn Umlberg-Terfens (schwer, 1.1 km),

Anreise Silberregion Karwendel: Pkw: Autobahn A12 (Inntalautobahn) Ausfahrten Wiesing, Schwaz oder Vomp. Bahn: Zielbahnhöfe Stans, Jenbach und Schwaz. Flug: Flughafen Innsbruck (ca. 35 km).