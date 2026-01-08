Silent Disco im Gasteig HP8 – Leuchtende Kopfhörer unter der Glitzerkugel

Die legendäre Silent Disco des Gasteig HP8 findet zum ersten Mal nicht draußen, sondern „indoor“ in der Halle E unter der großen Discokugel PLAY statt – am Mittwoch, 14. Januar 2026, ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Bei unseren großen Festivals wie Tanz den Gasteig ist die Silent Disco einer der beliebtesten Programmpunkte“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „In unserer Jubiläumssaison wird sie erstmals zur eigenen Veranstaltung. Unabhängig von Wind und Wetter und mit 800 Kopfhörern kann bei uns nach Herzenslust unter der Glitzerkugel, dem tollen Kunstwerk von Ayzit Bostan, getanzt und gefeiert werden.“

Zwei DJs bespielen live bis Mitternacht drei unterschiedliche Musikkanäle. Mit dabei sind – passend zum 40. Geburtstag des Gasteig – die Party-Klassiker der 80er. Außerdem zu hören: Indie- und Cumbia-Mix auf dem einen, Hip-Hop- und Elektrosounds auf dem anderen Kanal.

Achtung: Unbedingt 20 € in bar für das Pfand der Kopfhörer mitnehmen. Und dann den ganzen Abend lang per Knopfdruck selbst entscheiden, zu welchem Sound man tanzen will.