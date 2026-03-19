Silent & Rollschuh-Disco im Gasteig HP8

Silent Disco – jetzt auch auf Rollen – Am Samstag, 21. März heißt es im Gasteig HP8 wieder „Silent Disco“. Zum ersten Mal auch für Rollschuhfans.



Ein Kopfhörer, drei Musikkanäle, freier Eintritt – die Party unter Münchens größter Glitzerkugel kann starten. „Tanzen mit Kopfhörern ist der Hit“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Unter freiem Himmel gibt es die Silent Disco bei uns ja schon länger. Aber auch in der Halle E kamen zur Indoor-Premiere im Januar mehrere hundert Tanzfans. Jetzt öffnen wir die Silent Disco zusätzlich für Menschen, die gerne mit Rollschuhen tanzen.“

Daher gibt es am 21. März ab 19 Uhr in der Halle E des Gasteig HP8 erstmals auch einen Bereich für alle, die mit Rollschuhen kommen. Getanzt wird in der einzigartigen Atmosphäre der ehemaligen Industriehalle, die sich als Treffpunkt, Bibliothek und Foyer der Isarphilharmonie etabliert hat. Dort thront während des Jubiläums „40 Jahre Gasteig“ auch die Kunstinstallation PLAY der Münchner Künstlerin Ayzit Bostan – eine überdimensionierte Disco-Kugel.

700 Kopfhörer stehen gegen ein Pfand von 20 Euro in bar für alle zur Verfügung. Drei DJs bespielen live bis Mitternacht drei unterschiedliche Musikkanäle: Neben den Party-Hits der 80er von DJ Rrrulo ist auf einem zweiten Kanal Rock und Indie von Jukebox Graduate zu hören. Auf Kanal 3 präsentiert DJ Cosmo Hip-Hop und Elektro.

Damit rollende und tanzende Menschen nicht kollidieren, wird das Rollschuh-Areal abgegrenzt und auf maximal 40 Teilnehmende beschränkt. Anders als bei den Kopfhörern gibt es allerdings keinen Rollschuh-Verleih. Wer skaten will, sollte die eigenen Rollschuhe mitbringen.